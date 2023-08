Campbell Soup mette le mani sulla salsa di pomodoro Rao’s: l’operazione vale 2,7 miliardi

di Luca Venturino 9 Agosto 2023

Tempo di (grossi) acquisti in casa Campbell Soup: la storica azienda conserviera a stelle e strisce, celebre in particolare per le sue zuppe, ha di fatto raggiunto un accordo per aggiungere al proprio portafoglio le produzioni di Sovos Brands, altra food company d’Oltreoceano specializzata in prodotti italiani. Degno di nota in particolare, tra le etichette di proprietà di quest’ultima azienda, è la salsa di pomodoro Rao’s, una delle più amate dai consumatori americani e famosa per essere servita nell’omonimo ristorante a quattro tavoli di Harlem, a New York. Stando a quanto lasciato trapelare dalle due parti coinvolte nell’operazione, l’acquisizione è avvenuta al prezzo di 23 dollari per azione in contanti, equivalenti di fatto a un valore aziendale complessivo di circa 2,7 miliardi di dollari.

Campbell Soup si espande: tutti i dettagli dell’operazione

L’acquisizione dell’intero portafoglio di produzione di Sovos Brands (che include, oltre alla sopracitata e famosa salsa di pomodoro Rao’s, anche marchi come i surgelati Michael Angelo e lo yogurt noosa) permette a Campbell Soup di aggiungere una più ricca offerta di marchi premium ad alta crescita e già perfettamente inseriti nel tessuto economico a stelle e strisce, con l’obiettivo di “diversificare e migliorare la divisione Meals & Beverages di Campbell”, come riportato da una nota emessa dalla stessa azienda conserviera.

Le munizioni economiche impiegate per portare a termine l’operazione, come già accennato in apertura di articolo, sono decisamente notevoli: il valore di 2,7 miliardi rappresenta, stando a quanto riportato, un multiplo dell’EBITDA rettificato di 14,6 volte, comprese le sinergie di run rate annuali attese di circa 50 milioni di dollari.

D’altronde è bene notare che Sovos Brands ha chiuso l’anno passato facendo registrare un fatturato netto annuo rettificato di 837 milioni di dollari, con un tasso di crescita delle vendite nette organiche annuali composto attestato al 28% nell’arco temporale compreso tra il 2019 e il 2022.

“Siamo entusiasti di aggiungere la storia di crescita più avvincente nel settore alimentare e di dare il benvenuto ai dipendenti di talento che hanno costruito un portafoglio di quasi 1 miliardo di dollari” ha commentato Mark Clouse, presidente e CEO di Campbell Soup, a proposito dell’affare.

“Questa acquisizione si adatta perfettamente e accelera la nostra strategia di focalizzazione su un’area geografica, due divisioni e selezionate categorie chiave che conosciamo bene” ha poi continuato. “La nostra strategia mirata ci ha permesso di ottenere ottimi risultati negli ultimi cinque anni, migliorare i nostri marchi e le nostre capacità e generare un forte flusso di cassa per ridurre il debito”.