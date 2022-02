Canada: esplode la protesta degli autotrasportatori no vax, merci bloccate e arresti

Approvvigionamenti bloccati e il primo Ministro costretto a dichiarare lo stato d'emergenza e a dare poteri straordinari alla polizia: non si ferma la protesta degli autotrasportatori no vax in Canada.

di Valentina Dirindin 19 Febbraio 2022

Il Canada sta vivendo qualche momento di tensione, con la protesta degli autotrasportatori no vax che ha rischiato di mandare in tilt gli approvvigionamenti di merci in Ottawa, e ha portato a qualche arresto. I manifestanti hanno iniziato giorni fa a bloccare le strade con i loro camion, per protestare contro le restrizioni imposte per contenere la pandemia. Il “convoglio della libertà”: così è stata chiamata la protesta che ha paralizzato la capitale canadese.

La situazione di tensione è aumentata a tal punto che il primo ministro Justin Trudeau ha disposto lo stato d’emergenza nazionale, dando alle forze dell’ordine poteri straordinari per sbloccare la situazione, dichiarando illegali i blocchi. Le autorità dell’Ottawa hanno quindi rilasciato un messaggio per i manifestanti: “Dovete andarvene. Dovete cessare ogni attività illegale e rimuovere immediatamente i vostri veicoli e/o proprietà da tutti i siti di protesta illegali. Chiunque si trovi sul luogo di una manifestazione illegale può essere arrestato”, hanno scritto anche via Twitter per convincere coloro che protestavano a desistere. E in effetti, a quanto pare, gli arresti sono poi avvenuti, e sono stati diversi.

Almeno cento persone, riportano i media, sono state infatti tratte in arresto dalla polizia canadese, e almeno 21 veicoli sono stati trainati via con la forza.