Canada, la nuova frontiera dell’inclusività è al pub: ecco la birra per cani

Un pub in Canada ha cominciato a servire una birra per cani, così che i clienti possano brindare in compagnia dei loro amici a quattro zampe.

di Luca Venturino 20 Settembre 2022

Il pub e ristorante The Whisky Barrel, situato in Novia Scotia, Canada, ha fatto dell’inclusività il proprio cavallo di battaglia – tanto da riuscire a includere nel rassicurante rito della birra al bancone anche il cosiddetto migliore amico dell’uomo. Il comproprietario del locale, Dunbar Thompson, ha infatti collaborato con Crafty Beast Brewing per mettere a punto una birra da servire ai cani dei clienti: ovviamente analcolica, si tratta di una bevanda ricca di sali minerali essenziali per rafforzare il sistema immunitario degli animali domestici, e si dice che aiuti perfino con la digestione. In altre parole, se il vostro cane ha già l’abitudine di fare dell’aria, una gitarella nei pub canadesi potrebbe non essere la migliore delle idee.

La scintilla che portò Thompson a portare alla luce un’idea del genere scattò un po’ per caso: il nostro protagonista si trovava infatti in giro con sua figlia quando vide un rappresentante di Crafty Beast Brewing proporre il prodotto – senza tuttavia avere successo – in un altro pub. Thompson non ha esitato ad avvicinarsi per spiegare al rappresentante che lui stesso era comproprietario di un pub, e che di fatto era estremamente interessato alla sua birra per cani. La Fetch – questo il nome della birra, che letteralmente si può tradurre con il “Vai a prendere” o “Raccogli” normalmente pronunciato quando si lancia il proverbiale bastoncino al nostro amico a quattro zampe – contiene acqua, manzo, maiale, carota, mela, aromi naturali e spezie. Interessante notare, per di più, che la frutta e la verdura contenuta nella ricetta è di fatto ottenuta dai prodotti in eccesso di un’azienda agricola locale.

Prima di portare il vostro Fido al pub, però, vi ricordiamo che di fatto la birra tradizionale è un prodotto altamente tossico per i cani, poiché anche una piccola quantità di alcol potrebbe rivelarsi potenzialmente letale.