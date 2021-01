Cane al supermercato ruba cibo, ma prima di uscire si disinfetta le zampe

In Colombia, a Medellin, un cane randagio si è intrufolato in un supermercato dove ha sgraffignato un sacchetto pieno di cibo. Fin qua nulla di strano, se non fosse che il “peloso lestofante”, prima di uscire dal market, si è disinfettato le zampe come da buona norma anti-Covid 19.

Insomma, un ladro gentiluomo questo cane colombiano, le cui gesta – immortalate dalle telecamere di sicurezza del supermercato – hanno fatto il giro del mondo, diventando ovviamente virali.

I clienti del supermarket di Medellin sono infatti chiamati a disinfettarsi non solo le mani, come accade nella maggior parte dei locali, ma anche le scarpe, attraversando un tappetino posizionato ad hoc all’ingresso.