Canelli città del vino in occasione di UNWTO 2022

Canelli Città del Vino 2022 è un'occasione per approfondire la conoscenza con i vini piemontesi (e con quelli sardi, ospiti della manifestazione)

di Dissapore 4 Ottobre 2022

Partirà questo weekend Canelli Città del Vino, una bella celebrazione dei vini piemontesi che quest’anno assume proporzioni ancora più importanti e significative, visto il legame con la sesta Conferenza mondiale dedicata all’enoturismo organizzata dall’Unwto, tenutasi da poco ad Alba.

Così, sabato 8 e domenica 9 ottobre, nel comune astigiano il vino sarà certamente protagonista, in un appuntamento che mette insieme divertimento e cultura. Masterclass, degustazioni, prodotti tipici, concerti e appuntamenti artistici: Canelli Città del Vino si propone come uno dei momenti più frizzanti dell’autunno enologico piemontese.

Lungo le vie di Canelli verrà allestito il “viale del vino”, uno spazio dove i produttori del territorio presenteranno personalmente i loro vini. Nel cortile dell’Enoteca Regionale di Canelli (via Giuliani 29), inoltre, avranno spazio i “Consorzi delle eccellenze”, e all’interno dell’Enoteca si svolgeranno – nell’ambito del ciclo di incontri che ha visto abbinare nelle Enoteche Regionali del Piemonte i vini di altri territori italiani – delle particolari degustazioni con protagonisti i vini della Sardegna. Ci saranno anche i cocktail del territorio, preparati a base di Vermouth di Torino, e diverse masterclass interessanti a cui partecipare per approfondire la conoscenza con i vini piemontesi e non solo.

Per accedere alle aree wine di Canelli Città del Vino occorre acquistare il ticket manifestazione da 15 euro, che comprende la degustazione di sei vini e la tasca e il calice in omaggio. I calici e i ticket sono acquistabili presso le aree Wine “i Consorzi delle Eccellenze” in Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana e “le Selezioni delle Ci”à del Vino” di piazza d’Aosta. Le masterclass hanno un costo di 35 euro l’una (a chi partecipa ad almeno due masterclass verrà omaggiato il ticket manifestazione).