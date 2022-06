Cantuccini Toscani IGP, produzione record: nel 2021 +55%

di Marco Locatelli 29 Giugno 2022

Il Cantuccino Toscano IGP raggiunge un record storico nel 2021. Il popolare biscotto alle mandorle ha infatti fatto registrare lo scorso anno una produzione del +55%, con 4.122 tonnellate contro le 2.655 nel 2022.

Numeri che hanno permesso un giro d’affari da 77 milioni di euro, portando il cantuccino toscano IGP sul podio delle Dop e Igp toscane, dietro solo al prosciutto toscano, ma al primo posto per quanto riguarda i volumi di produzione.

“L’export nell’arco di pochi anni ha fatto un balzo, passando dal 37% al 50%, e la domanda proveniente da fuori confine ha trainato le vendite – spiega il presidente di Assocantuccini, Giovanni Belli -. In particolare nel 2021 sono cresciuti gli Stati Uniti e, in Europa, la Germania, più che compensando le oscillazioni negative di Regno Unito (uscito dalla Ue) e Asia”.

Ma la guerra in Ucraina potrebbe frenare l’entusiasmo: “È un risultato a dire il vero senza precedenti e che ci lusinga, ma che impone attenzione – fanno sapere da Assocantuccini -. L’andamento dell’export, infatti, dipende anche dalla crescita del commercio internazionale, la quale a sua volta è influenzata dalla geopolitica. E l’attuale conflitto in Ucraina genera gravi tensioni che finiranno per riflettersi sul livello degli scambi internazionali”.