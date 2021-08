Succede in un ristorante di Caorle: un cliente si lamenta del pesce non fresco. Così gli animi si surriscaldano e lo chef decide di picchiarlo.

di Manuela 4 Agosto 2021

In questo clima di animi surriscaldati succede anche questo: in un ristorante di Caorle il cliente si lamenta del pesce non fresco e lo chef finisce col picchiarlo.

Tutto è accaduto sabato scorso al ristorante Dal Mercantin di Caorle. Nel locale arrivano per cena un imprenditore trevigiano e la moglie: i due ordinano dei piatti a base di pesce, la specialità del ristorante.

Durante la cena il cliente non avrebbe detto nulla, ma giunti al momento di pagare il conto alla cassa ecco che avrebbe fatto notare che il pesce, a suo dire, non era fresco. E qui la versione dei fatti cambia a seconda delle parti in causa.

Secondo quanto riferito dall’imprenditore, la dipendente presenta alla cassa avrebbe chiamato tre uomini, fra cui anche lo chef: questi avrebbero minacciato la coppia. Alle parole, poi, sarebbero seguiti i fatti, con un’aggressione da parte degli uomini e un paio di cazzotti assestati al cliente dallo chef. Al che sono stati chiamati i Carabinieri: l’imprenditore è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e poi avrebbe sporto denuncia.

Secondo i titolari, però, le cose sono andate diversamente. I clienti avrebbero consumato la cena mangiando tutto, senza contestare niente: se avessero notato qualcosa di strano, a rigor di logica avrebbero dovuto comunicarlo già durante il pasto. Quando il cameriere è andato a ritirati gli ultimi piatti, come di consuetudine ha chiesto loro se fosse andato tutto bene. A questo punto l’imprenditore avrebbe risposto che avrebbe valutato al momento del conto.

Arrivati poi alla cassa, ecco che qui è scoppiato il tafferuglio: i clienti hanno cominciato a lanciare insulti ad alta voce e a sostenere che pagare per quella cena era una truffa. Così il titolare ha accompagnato i clienti appena oltre l’ingresso visto che la sala era piena. Nel frattempo è sopraggiunto anche lo chef il quale ha chiesto all’imprenditore cosa non andasse bene.

A questo punto sono ripartire le offese e ci sono stati un paio di spintoni, che hanno provocato la caduta sia del cliente che dello chef il quale si è ferito a un fianco. Il titolare ha poi accompagnato lo chef al Pronto Soccorso, ribadendo che il ristorante era pieno, che nessun altro si era lamentato e che in molti gli avevano fatto i complimenti per l’ottima cena. Ovviamente anche il ristoratore ha subito provveduto a comunicare l’accaduto al suo avvocato.

Ok, si scatenino le fazioni: chi ha ragione? I clienti o il ristoratore?