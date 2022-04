Capsule per caffè: offerte di primavera su Amazon

di Luca Venturino 6 Aprile 2022

Aprile, dolce dormire. Quando si preferirebbe spegnere la sveglia e girarsi dall’altra parte, e trovare l’energia per cominciare la giornata pare un’impresa leggendaria, ciò che ci vuole è un buon caffè. Perché, dunque, non approfittare delle offerte di primavera proposte da Amazon sulle capsule per caffè? D’altronde, spesso ci ritroviamo senza sufficienti scorte di capsule di caffè, ed è bene attrezzarsi per tempo, soprattutto quando si tratta di approfittare di un’offerta conveniente.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta, tra le offerte di primavera di Amazon: cominciamo con la confezione di 100 capsule al gusto ‘Cremoso’ per macchine Lavazza a Modo Mio. In questo caso, il prezzo pieno indicato da Amazon è di 18,99€: applicando uno sconto del 20%, però, il costo di ogni singola capsula viene spostato sui 14 centesimi per un prezzo complessivo di 14,43€. E se 100 capsule non sono sufficienti, non temete: Amazon propone lo stesso sconto anche per la confezione da 240, abbassando il prezzo da 34,77€ a 26,42€.

Il caffè cremoso non fa per voi, e preferite invece esplorare un gusto nuovo con ogni tazzina? In questo caso, potreste trovare interessante il box da 100 capsule diviso in cinque confezioni con cinque miscele differenti, ossia Supremo, Ristretto, Deciso, Cremoso e Vellutato. Nuovamente lo sconto applicato è del 20%, e porta il prezzo da 16,99€ a 12,84€.