Carapelli nei guai: l’olio extravergine non lo è

Carapelli è stata condannata a pagare una multa di 230 mila euro per aver commercializzato dell'olio come extra vergine che tale non era.

Guai per Carapelli, per cui il Tribunale di Firenze ha stabilito il pagamento di una penale di 230 mila euro per aver venduto in Francia dell’olio semplice come extra vergine. È la conclusione di un iter giudiziario partito nel 2017, con l’azienda olearia fiorentina, che dal 2006 è di proprietà del gruppo spagnolo Deoleo Global, che ha visto rigettato il ricorso dal giudice Susanna Zanda, e dovendo pagare ulteriori 14 mila euro di spese legali.

Olio rancido

Tutto è iniziato con la segnalazione delle autorità francesi che lamentavano la presenza nell’olio di un “difetto di rancido”, trasmessa agli omologhi italiani del ministero che hanno provveduto a un’ispezione. Qui sono stati prelevati campioni, dello stesso lotto della produzione inviata in Francia, che le analisi hanno giudicato irregolari.

Analisi chimiche e sensoriali non hanno fatto altro che confermare le impressioni delle autorità francesi, e la difesa di Carapelli, che ha contestato sia i risultati degli esami che le normative, non ha convinto il tribunale. Le analisi sono state svolte nel laboratorio di Perugia del Ministero delle Politiche e Agricole, e hanno confermato che “con assoluta verosimiglianza, non sono dipesi da fattori contingenti, connessi ad una cattiva conservazione che abbiano potuto influire sui campioni prelevati dai funzionari ministeriali, bensì dalle caratteristiche intrinseche proprie dell’intero lotto di olio risultato quindi irregolare”.

L’olio incriminato non risultava quindi rientrare nei parametri stabiliti dall’Unione Europea sull’olio extra vergine, e avrebbe potuto essere messo in vendita solo come olio di oliva vergine.

Non è la prima volta

Carapelli non è nuova a certi guai giudiziari. Andando indietro nel tempo, nel 2010, dell’olio extra vergine di oliva era stato pizzicato dal “Davis Olive Center” dell’Università della California, come erroneamente etichettato, e appena un anno prima della segnalazione francese fu condannata per pubblicità ingannevole per aver comunicato gli oli Bertolli gentile, Sasso classico e Carapelli il Frantolio, come extra vergini, quando erano in realtà semplici oli di oliva, dovendo pagare una multa di 300 mila euro.