Carbonara Day 2022: a Milano arriva Karbonaro, kebab con guanciale e carbocrema

Per il Carbonara Day 2022 ecco che a Milano arriva il Karbonaro, il primo kebab al guanciale con carbocrema.

di Manuela 4 Aprile 2022

Il 6 aprile si celebrerà il Carbonara Day 2022. E Milano ha deciso di festeggiare questa ricorrenza lanciando Karbonaro, kebab con guanciale e carbocrema.

A proporre il nuovo mix fra kebab e carbonara, con sprezzo del pericolo (rappresentato dagli integralisti de “la carbonara non si tocca!”), è il ristorante Kebabbar Star Zagros, quello sito in corso 22 Marzo 38. Sit rata del primo locale dedicato al kebab e alla miscelazione, noto per le sue sfide ardite alla tradizione.

In quest’ottica di sperimentazione ecco che nasce Karbonaro, panino frutto della collaborazione fra il Kebabbar e Alessandro Mazzali, sous chef del ristorante milanese Sine. Il panino sarà disponibile solamente nel cocktail bar a partire dal 6 aprile. Durante la serata verrà proposto al pubblico abbinato al nuovo drink Slow, creato dal bartender Dario Cristiano (blend di rum, amaro Nonino, miele, lime, fava tonka e Peychaud’s bitter).

Ma in che cosa consiste esattamente il Karbonaro? Ebbene, il panino è ripieno di straccetti di vitello e tacchino tipici del kebab tagliato sul doner (è lo spiedo verticale). Solo che la carne è cosparsa di una carbocrema realizzata con tuorli d’uovo, pecorino e pepe, il tuto ricoperto da guanciale croccante. Tutto ciò viene raccolto in un panino dolce, leggermente annerito perché nell’impasto è stato aggiunto del carbone vegetale.

[Crediti Foto | @Lorenzo Foti]