Carbonara Day 2022: gli italiani vorrebbero mangiarla con Carlo Verdone e Sergio Mattarella

In questo Carbonara Day 2022, secondo un sondaggio di Unione Italiana Food, gli italiani vorrebbero mangiare la carbonara con Verdone e Mattarella.

di Manuela 6 Aprile 2022

Buon Carbonara Day 2022 a tutti! In questo giorno, ecco che grazie a un’indagine commissionata da Unione Italiana Food, gli italiani gradirebbero molto mangiare la carbonara insieme a Carlo Verdone e Sergio Mattarella. Oltre che in famiglia, si intende.

I pastai di Unione Italiana Food hanno commissionato a Istituto Piepoli una ricerca relativa alla carbonara. Sono state intervistate 500 persone: da qui è emerso chiaramente che per nove italiani su dieci la carbonara non è un piatto che vada mangiato da soli. Otto italiani su dieci, poi, sostengono che vada mangiata con i principali affetti:

famiglia: 62% partner: 20% amici: 13% (qui sono soprattutto uomini under35)

Tuttavia, oltre che con la famiglia, gli italiani pare che sarebbero disponibili a mangiare una carbonara anche con Carlo Verdone (25%). Venuto a sapere questa cosa, l’attore sui social ha ironizzato dicendo che è fiero di essere il portabandiera di questo piatto e che se si organizza, lui arriva di corsa, mangia in silenzio e poi ci fa ridere.

Il 15% degli italiani, poi, vorrebbe mangiare la carbonara insieme a Sergio Mattarella.

Se si va, poi, a vedere la classifica di Deliveroo in merito alle città dove viene maggiormente ordinata la carbonara a domicilio, ecco il podio:

Fiumicino Monterotondo Fabriano

Inoltre il giorno preferito per ordinarla pare che sia, per qualche motivo, il maretdì. Uber Eats, invece, ci svela che in Europa è il Portogallo il paese dove viene maggiormente ordinata: da marzo 2021 sono state ordinate più di 70mila carbonare (chissà se fra queste c’è anche la carbonara di pesce?).