Carlo Cracco apre un pop up restaurant sulla spiaggia

Carlo Cracco apre un pop up restaurant alle Maldive: ma ci si potrà presentare in infradito?

di Luca Venturino 23 Novembre 2023

Ok, saremo anche a poco più di un mesetto a distanza dal Natale, ma siamo certi che tra i nostri lettori c’è una frangia più o meno nutrita di personaggi che non aspettano altro che adocchiare la colonnina di mercurio avvicinarsi ai venti gradi per abbandonare gli scarponcini in favore delle infradito. Ecco, carissimi: questa notizia è dedicata a voi – anche se, a onore del vero, non siamo affatto certi che presentarsi al nuovo pop up restaurant di Carlo Cracco sia la mossa più indicata.

Poi per carità, il contesto – o almeno quel poco, o meglio ancora pochissimo, che è stato lasciato trapelare fino a ora – ben si presta al tuorlo d’uovo marinato gustato con indosso il bikini, un bel cappello a tesa larga e un paio di occhiali da sole. Spiaggia bianca come latte, palme che torreggiano tutto intorno, lo sciabordio del mare che abita lo sfondo – ma saremo mica alle Maldive?

Carlo Cracco approda alle Maldive (ma non per vacanza)

Beh, piccolo spoiler – sì, pare proprio di sì: l’ultima avventura di Carlo Cracco è alle Maldive. Avventura, badate bene, è una parola che dobbiamo intendere in termini prettamente lavorativi: come accennato in apertura di articolo, infatti, lo che veneto aprirà un pop up restaurant presso il Waldorf Astoria Resort, nell’atollo di Malé Sud. Mica male.

Pochi, ma davvero pochi, i dettagli che siamo riusciti a scovare fino a ora – e questo nonostante siano stati sguinzagliati i nostri migliori detective da social media. D’altro canto, l’unica menzione di questa nuova apertura arriva proprio dalla vetrina di internet per eccellenza, e cioè Instagram; e più precisamente dal profilo personale di Rosa Fanti, moglie di Carlo Cracco.

Un singolo scatto del locale, con palme avvolte in fasci luminosi e tavolini che campeggiano sulla spiaggia pallida: più che un vero e proprio annuncio di un’apertura, quello che ci ha proposto Rosa Fanti è a malapena un assaggio. La didascalia, d’altro canto, non ci aiuta certo a schiarirci le idee: “Cracco Portofino goes to Maldive” si legge. “Dal Tigullio all’Oceano Indiano, il nostro pop up restaurant all’interno del Waldorf Astoria Resort”.

Silenzio radio, invece, nel profilo Instagram dello stesso Carlo Cracco: non un post, non un reel di qualche manciata di secondi, nemmeno una misera storiella effimera. Ci viene da pensare che l’ex giudice di Masterchef non sia uno da amare la luce della vetrina internettiana: meglio, evidentemente, rimanere ai fornelli. Meglio ancora se alle Maldive, e in infradito.