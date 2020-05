Carlo Cracco: dopo il take away, arrivano anche le consegne a domicilio

Non solo take away, Carlo Cracco adesso si dà anche alle consegne a domicilio. Ma attenzione: prima che vi precipitiate a ordinare, ricordatevi che il delivery per lo chef stellato è attivo solamente a Milano centro e non in periferia. Esatto, proprio così: se abitate in periferia non potete ordinare a domicilio da Cracco, ma c’è un motivo ben preciso.

La prenotazione della consegna a domicilio, infatti, garantisce la consegna entro un’ora dall’invio dell’ordine, cosa non fattibile per chi abita in periferia. Grazie al servizio di consegna a domicilio Cracco Express potrete comodamente ordinare da casa il menu completo a 75 euro, centesimo più, centesimo meno. Inoltre potrete anche farvi portare a casa la pizza dello chef, quella da 16 euro.

Ricordatevi, però, che c’è un ordine minimo da fare, compreso il trasporto, per poter usufruire del delivery da Cracco: si parla di 25 euro.

Anche Carlo Cracco era stato costretto a chiudere il suo ristorante in Galleria a Milano a causa del lockdown. Dopo aver dichiarato semi scherzosamente che piuttosto che aprire col plexiglass, avrebbe preferito tenere chiuso, aveva approfittato dell’opportunità data dal take away, mettendosi sulla porta del locale e annunciando ai passanti che avrebbe fatto asporto. Adesso, invece, è il turno del delivery, almeno per chi abita al centro.