Carlo Cracco lancia la sua etichetta di vini

Lo chef Carlo Cracco ha annunciato che in autunno lancerà la sua nuova etichetta di vini. Ancora non si sa quale sarà il nome ufficiale.

di Manuela 10 Agosto 2021

Siete tutti pronti per la nuova etichetta di vini targata Carlo Cracco? Ancora non si sa quale sarà il nome ufficiale, ma quello che è certo è che farà il suo debutto il prossimo settembre-ottobre 2021.

Grazie all’azienda Vistamare in Emilia Romagna, quella dove lo chef produce le materie prime utilizzate poi nei suoi piatti, ecco Carlo Cracco ha deciso di produrre da sè anche un’etichetta di vini.

Proprio a proposito della produzione in proprio delle materie prime, in un’intervista rilasciata in precedenza a Il Resto del Carlino, Carlo Cracco aveva spiegato che questo era il tassello fondamentale che gli mancava. Questo perché, oggi, non basta sapere fare un buon piatto o ideare una buona ricetta, ma la cosa più importante è quella di poter scegliere le materie prime, sapere da dove arriva e come viene coltivata.

Solo in questo modo, per lo chef, si ha il controllo della filiera: il tutto diventa più sostenibile e il cliente ha maggiori garanzie su ciò che mangia.

E dopo la recente apertura del ristorante Cracco a Portofino, ecco che adesso lo chef sta per lanciarsi in questo nuovo progetto insieme alla moglie Rosa Fanti. Ovviamente tale progetto è attivo già da qualche tempo, ma solo il prossimo autunno se ne vedranno i frutti.

Carlo Cracco ha annunciato che fra settembre e ottobre saranno pronti per immettere sul mercato la sua nuova etichetta di vini. Lo chef ha dichiarato di essere emozionato: essendo un grande appassionato di vini, è soddisfatto dei risultati ottenuti.