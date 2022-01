Carlo Cracco: l’intero ristorante riservato per Chiara Ferragni e Fedez

di Luca Venturino 19 Gennaio 2022

L’intero ristorante di Carlo Cracco, in Galleria Vittorio Emanuele, nel cuore di Milano, esclusivamente riservato per una sola coppia: è il caso di Chiara Ferragni e Fedez, che si sono goduti una serata romantica al riparo da occhi indiscreti. Beh, se escludiamo quelli dei milioni di follower con cui hanno voluto condividere il tutto.

Un singolo tavolo con due poltroncine, una scia di petali di rosa che mostra la via per raggiungerlo, candele accese tutt’attorno a creare un’atmosfera intima e romantica. Oh, e chiaramente non poteva mancare il suonatore di violino. Facilita la digestione. E a proposito di digestione, chiaramente tutte le pietanze erano firmate proprio da chef Cracco, anche se probabilmente la “portata” più costosa è il regalo del rapper per sua moglie: un bracciale Panthère de Cartier in oro bianco 18 carati, con occhi di smeraldo, macchie in onice, naso in onice e diamanti. 318mila euro. Che Fedez, va bene che magari avevi qualcosa da farti perdonare, ma era il caso di far sfigurare tutti noialtri maschietti così?