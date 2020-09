Carlo Cracco, niente cena benefica per la Settimana della moda a Milano

La cena benefica dello chef Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele, Milano, per la Settimana della moda è stata annullata. Troppi i rischi dal punto di vista sanitario per poter organizzare l’evento in programma il 22 settembre.

I promotori dell’iniziativa, la Camera nazionale della Moda e Vogue Italia, dopo un confronto ieri pomeriggio, hanno quindi deciso di fare dietrofront.

La cena benefica prevedeva l’arrivo di circa mille persone, delle quali 600 tra ospiti italiani e internazionali e quasi 500 addetti ai lavori tra cuochi, camerieri, hostess, addetti alla sicurezza.

Per garantire il distanziamento sociale, gli organizzatori avevano pensato di allestire 50 maxi tavoli, ma a quanto pare il rischio restava troppo alto e non se la sono quindi sentita di portare avanti la manifestazione.

Da sottolineare che l’evento è stato annullato prima ancora di avere l’ok da Comune e Prefettura.

Fonte: Il Giorno.