Carlo Cracco: nuovo progetto a base di pizza e gelato a Villa Terzaghi

Carlo Cracco si dedica a un nuovo progetto a base di pizza e gelato a Villa Terzaghi per valorizzare i prodotti del Parco del Ticino. Ma attenzione: si tratta di un evento temporaneo che si terrà dall’11 al 26 luglio e poi il 5 e 6 settembre. La location è la magione storica di Villa Terzaghi, mentre ad organizzare tutto sarà l’Associazione Maestro Martino, guidata proprio da Cracco.

Il cuore della manifestazione sarà la Pizza Gourmet. Qui chef e professionisti offriranno una degustazione a base di pizza, con focus sulla valorizzazione dei prodotti del territorio. Carlo Cracco, che da poco ha acquistato un’azienda agricola a Santarcangelo, ha spiegato che il progetto si sposa bene con il Green New Deal dell’Europa per l’economia sostenibile e l’impatto ambientale zero.

Il che testimonia anche l’interesse sempre più marcato delle chef verso la campagna, i prodotti della terra e il suo desiderio di prodursi da sé le materie prime. Ma come sarà organizzato questo evento? In pratica ci sarà una tensostruttura dove verranno allestite le degustazioni. La pizza verrà sfornata in loco grazie alla presenza di un forno da pizzeria.

La degustazione prevede l’assaggio di pizze gourmet firmate da grandi chef, il tutto rispettando le norme di distanziamento e di sicurezza anti Coronavirus. Ovviamente verranno usati solo materiali riciclabili. Per quanto riguarda i forni, saranno in mano al Maestro pizzaiolo Pasquale Moro. Ci sarà anche il pasticcere Marco Pedron che terrà le redini dello staff del ristorante di Cracco. Questi gli chef e i professionisti presenti:

18 e 19 luglio:Andrea Besuschio, Matteo Cunsolo, Sara Preceruti e Andrea Provenzani

25 e 26 luglio: Daniel Canzian, Lorenzo Lavezzari e Lucia Tellone

5 e 6 settembre: Fabiana Scarica

E per il gelato? Troverete ad attendervi Mauro Altomare,Enzo Di NoiaSergio Dondoli, Antonio Mezzalira, Antonio Morgese, Giancarlo Timballo,Lavinia Vannucci e Marco Venturino.