Carlo Cracco testimonial di Milano insieme a Ghali e Myss Keta

Carlo Cracco si fa testimonial della bellezza di Milano, accompagnato dal rapper Ghali e dalla cantante Miss Keta. Il contesto è il video promozionale “Milano non è mai la stessa, che racconta agli Italiani le tante sfumature di una città che, dice il video “è sempre quella, perché non è mai la stessa”.

Così, Milano è la città dell’Ultima Cena (il capolavoro di Leonardo da Vinci a Santa Maria delle Grazie‎), della cena improvvisata all’ultimo minuto e – ed è qui che interviene Carlo Cracco, giacca bianca da chef indosso e pentolino in mano – c’è la “cena dopo cena”.

Il video, nato per mostrare il lato dinamico della capitale del business italiano in un momento ddi grande crisi, che l’ha tristemente vista protagonista dell’emergenza sanitaria in corso, prende alcuni Milanesi DOC come testimonial delle bellezze della città. Ci sono i ballerini della Scala, c’è Ghali – a cui è affidata la chiusura del video – e c’è Miss Keta, la cantante – dj che portava le mascherine prima che fossero obbligatoriamente di moda, a cui è affidato il messaggio in chiave LBGT.

Il progetto di comunicazione rimanda poi a Yes Milano, il sito ufficiale per la promozione turistica della città, dove potete anche vedere il video promozionale.