Carmagnola stanzia 335.000 euro in buoni spesa da utilizzare negli esercizi della città

Il comune di Carmagnola, in provincia di Torino, ha deciso in questo Natale difficile di fare un regalo ai suoi cittadini e anche agli esercizi commerciali locali, stanziando 335.000 euro in buoni spesa da utilizzare esclusivamente nei negozi della città.

È il progetto “Natale con i tuoi”, avviato dall’Amministrazione Comunale per sostenere le feste di questo difficilissimo 2020: “ Natale con i tuoi parenti, con i tuoi affetti, i tuoi commercianti, i tuoi artigiani, i tuoi ristoranti, le tue tradizioni e le tue luci di natale ma, soprattutto, con la solidarietà per le persone che ne hanno più bisogno”.

E dunque, la Giunta ha deliberato lo stanziamento di tre diversi interventi: 150.000 Euro in Buoni da 10 Euro cadauno distribuiti dai commercianti aderenti al progetto, circa 170.000 Euro in buoni a sostegno della spesa alimentare per le famiglie più in difficoltà distribuiti con buoni cartacei o su Satispay e 15.000 Euro per buoni da 50 Euro da destinare ai diciottenni.Sino al 9 gennaio 2021, ogni cliente può beneficiare di un massimo di tre buoni, da utilizzare ognuno ogni 20,00 Euro di spesa sostenuta negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa.

Gli esercenti potranno pertanto applicare la riduzione del costo a carico del cliente nel seguente modo: n.1 buono da 10,00 Euro a fronte di uno scontrino di almeno € 20,00; n. 2 buoni (20,00 €) su uno scontrino di almeno € 40,00; n. 3 buoni (30,00 €) per uno scontrino di almeno € 60,00.

Un’idea che ci sembra sensata, e che magari verrà presa ad esempio anche da altre amministrazioni.