Carne alternativa, una startup sviluppa quella per animali domestici

di Dissapore 16 Novembre 2021

Carne coltivata per gli animali domestici: è la sfida di una startup specializzata in proteine alternative. Bond Pet Food ha sviluppato una collaborazione con Hill’s Pet Nutrition, azienda di alimenti per animali domestici basata sulla ricerca bio-chimica, finalizzata alla produzione di clean meat grazie alla fermentazione di precisione.

La fermentazione di precisione produce proteine ​​identiche a quelle animali senza macellare o far del male agli animali. Bond ha prelevato un piccolo campione di sangue da una gallina e questo campione è stato utilizzato per estrarre il codice genetico delle proteine ​​del pollo. Quindi, il codice viene miscelato con lieviti specializzati, zucchero, vitamine e minerali e fermentato in tini di acciaio inossidabile per produrre proteine ​​​​della carne.

Bond Pet Food produce pollo, manzo, pesce e altre proteine ​​della carne che hanno lo stesso valore nutrizionale delle loro controparti animali. L’anno scorso, l’azienda ha svelato di aver sviluppato un prototipo di proteine ​​di pollo per il cibo per animali domestici. Attraverso la partnership, le due società svilupperanno una ricetta di cibo per animali che funge da alternativa alle proteine ​​della carne più popolari di Hill sia per cani che per gatti. L’obiettivo è creare un prodotto che sia più sostenibile di altri alimenti per animali domestici, fornendo allo stesso tempo un’alimentazione di alta qualità.

Ci sono sul mercato molte opzioni di carne a base vegetale e alternative per gli umani, ma non così tante per cani e gatti. Eppure proprio l’alimentazione degli animali domestici è quella che causa maggiori preoccupazioni politico/ambientali oltre che etiche: provenienza prevalentemente da allevamenti industriali, presenza di sottoprodotti della macellazione, specie animali di provenienza ignota, sostituti economici e persino ingredienti tossici.