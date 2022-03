Carne artificiale? Dai Paesi Bassi arriva il via libera per la coltura cellulare

di Luca Venturino 22 Marzo 2022

Ridurre il consumo di carne, con le difficoltà emerse in seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, sembra un obiettivo sempre più lontano e irraggiungibile: in Europa, solamente il ministro dell’agricoltura tedesco, il Verde Cem Ozdemirpareva va contro l’idea della Commissione di sospendere le norme individuate dalla Politica Agricola Comune e dalla strategia Farm to Fork, volte appunto a ridurre gli allevamenti intensivi. La Camera dei Rappresentanti dei Paesi Bassi, tuttavia, potrebbe aiutare a spostare gli equilibri grazie all’approvazione di una mozione per rendere legale il campionamento della carne ricavata da coltura cellulare.

I più conservatori storceranno il naso all’idea di mangiare una carne prodotta in laboratorio, non abbiamo dubbi (e d’altronde guardare con diffidenza alle novità è uno dei tratti caratteristici della nostra specie), ma si tratta di un’alternativa valida, efficiente e pulita al disastro ecologico che sono gli allevamenti intensivi. La mossa del governo olandese pone le fondamenta per la legalizzazione del prodotto, fornisce al settore lo slancio necessario a bucare la diffidenza di cui parlavamo sopra e, soprattutto, rende il Paese competitivo e all’avanguardia in un mercato la cui rapida evoluzione potrebbe diventare una necessità.

“Si tratta di una meravigliosa invenzione olandese che può diventare un’importante fonte di cibo per gli esseri umani” ha commentato a tal proposito il deputato VVD Peter Valstar. “Ma, come per molte innovazioni, vediamo che le normative europee ritardano lo sviluppo mentre il resto del mondo ci sta superando”.