Carne coltivata, Mosa Meat rende pubblico il suo metodo per farla senza il siero bovino

La startup Mosa Meat, tra i pionieri della carne coltivata, ha pubblicato il suo metodo per realizzarla senza uso di siero bovino, un ingrediente che rende il procedimento non completamente cruenti-free.

di Dissapore 17 Gennaio 2022

Mosa Meat, tra le prime aziende al mondo ad aver realizzato la carne coltivata in laboratorio, ha pubblicato uno studio in cui rende noto, anche se non replicabile, il suo metodo per realizzare muscoli animali “in vitro” senza l’utilizzo di siero fetale bovino, e quindi in modo totalmente e definitivamente cruelty-free.

Il metodo per coltivare la carne senza l’uso di FBS, o siero bovino fetale, è stato trovato nel 2016. E questa settimana, l’azienda ha fatto notizia con la pubblicazione di un documento sul suo metodo per ottenere la differenziazione muscolare senza questa componente, che comunque viene prelevata dagli animali rendendo quella che è carne a tutti gli effetti, non completamente “clean meat“. Secondo Mosa, è attraverso la differenziazione delle cellule in fibre che si ottiene la struttura e consistenza della carne, ed è all’interno delle fibre muscolari che si producono le proteine ​​e il ricco colore della carne.

L’autore principale del documento, Tobias Messmer, descrive come si siano concentrati sulle proteine ​​​​sulla superficie delle cellule per ottenere questa differenziazione senza FBS. “Attivando specificamente queste proteine ​​​​(note come ‘recettori’), ora siamo in grado di ricreare la stessa transizione in assenza di siero”.

Con la pubblicazione di queste informazioni, l’azienda ha sostanzialmente reso open source le idee alla base del raggiungimento di carne da coltura cellulare. Tuttavia, l’azienda non ha tecnicamente reso open source i metodi per il riutilizzo, poiché ha anche costruito un certo livello di protezione attorno agli elementi del processo.

Il fondatore di Mosa Maarten Bosch: “Sebbene la decisione di pubblicare queste informazioni possa essere considerata sensibile dal punto di vista competitivo, apprezziamo molto l’apertura e la trasparenza per il progresso dell’intero campo dell’agricoltura cellulare. Ci dedichiamo alla creazione di un business sano e alla protezione della nostra proprietà intellettuale. Avendo compiuto progressi significativi dalla presentazione di questo documento più di un anno fa, siamo convinti di aver trovato il giusto equilibrio con questa pubblicazione”. Dall’annuncio: “Abbiamo depositato un brevetto per la formulazione del liquido di coltura, il che significa che è disponibile pubblicamente ma è protetto per l’uso commerciale per un periodo limitato di anni”.