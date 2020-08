Se siete impressionabili, non proseguite perché vi raccontiamo di un pezzo di carne cruda ancora viva che inizia a muoversi da solo sul tagliere un attimo prima di essere messo in cottura. Accade in Malesia, in un appartamento e presumibilmente all’ora del pranzo o della cena: riescono a fare un video choc in cui si vede inequivocabilmente il tocco di carne – tipo bistecca – pulsare energicamente.

Con una calma veramente sconvolgente, la donna che si è trovata spettatrice di questo episodio afferra persino la carne e la capovolge a dimostrare che la reazione non è causata da qualcosa sul tagliere. E lei sta li, a pulsare come fosse un cuore appena reciso. Il video è stato diffuso su Twitter dalla figlia, un’artista, e ha scatenato come prevedibile le più disparate reazioni dal web: i retweet dal 31 luglio sono quasi 15 mila, con praticamente un milione di visualizzazioni. “Mia mamma non vuole cucinare perché ha paura” (con tanto di – immotivata, a nostro parere – emoji che ride). Molti commenti sono stati oscurati perché probabilmente legati ad argomenti inopportuni, ma in tantissimi hanno parlato di memoria muscolare: un fenomeno che può accadere quando la carne è freschissima e le terminazioni nervose sono ancora da considerare attive.

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK Mak aku taknak masak sebab takut pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020

Non è la prima volta che accade: alcuni commenti sotto la clip riportano ulteriori testimonianze di esperienze analoghe, ma il paragone più famoso è un video dell’anno scorso in cui si vede un trancio di pollo crudo muoversi da solo e cadere addirittura al piatto come se avesse una coscienza propria – è online su Youtube.

Qualcuno tra voi è in grado di spiegare bene cosa sta succedendo? Bufala?

Fonte ilgiornale.it