Carne: due casi di mucca pazza bloccano le esportazioni dal Brasile alla Cina

Il Brasile aveva bloccato in via precauzionale le esportazioni di carne bovina in Cina per due casi di mucca pazza, ma dopo sei settimane non sono ancora riprese.

di Valentina Dirindin 18 Ottobre 2021

A causa di due casi di casi di mucca pazza sono state bloccate le esportazione di carne bovina brasiliana verso la Cina. Uno stop che dura da più di un mese e che rischia di avere enormi ripercussioni economica, visto che il settore ha un valore di circa 4 miliardi di dollari all’anno.

È stato il Brasile stesso a bloccare in via precauzionale le esportazioni verso la Cina, il suo più grande mercato di riferimento, dopo aver individuato a inizio settembre due casi di mucca pazza. Ci si aspettava però che Pechino riprendesse rapidamente le importazioni dopo che non erano stati rilevati ulteriori segni della malattia in Brasile.

La sospensione, tuttavia, si è trascinata per quasi sei settimane, con disappunto dei funzionari brasiliani e delle sue grandi aziende di confezionamento della carne, che rendono il paese il più grande esportatore di carne bovina al mondo.

“Il Brasile è stato totalmente trasparente con le autorità sanitarie cinesi”, ha affermato un funzionario del ministero dell’agricoltura brasiliano. “Abbiamo risposto prontamente a tutte le richieste di informazioni a noi rivolte. Inoltre, abbiamo richiesto un incontro tecnico, che non è ancora stato programmato dalle autorità cinesi”. “Non possiamo stabilire una data per la ripresa delle esportazioni di carne bovina in Cina perché la decisione non spetta a noi”, ha concluso il funzionario.