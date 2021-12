Carne, nasce il Consorzio della Culatta Emilia

di Luca Venturino 29 Dicembre 2021

Chi di voi ha buona memoria ricorderà che, già nel 2015, ci fu un primo tentativo di dare luce a un Consorzio della Culatta di Bussetto, che all’epoca venne abortito per le numerose opposizioni dei produttori di culatello: sei anni più tardi, tuttavia, ecco nascere da un gruppo di produttori riuniti in semplice associazione il Consorzio della Culatta Emilia, che sarà operativo dal 1 gennaio 2022.

La culatta è un salume tipo del parmense ottenuta dalla coscia senza osso, gambo e fiocco, e viene lavorata con processo del tutto naturale. Un lato è coperto dalla cotenna, mentre la parte più magra viene ricoperta da uno strato di sugna che la mantiene morbida durante la stagionatura. La culatta, inoltre, non viene insaccata ma semplicemente messa in rete, e poi messa a stagionare in cantine naturali.