Carne rossa, la mangiano di più gli uomini che vogliono sentirsi “maschi”

di Dissapore 12 Novembre 2021

Mangiare molta carne rossa è indice di insicurezza: lo fa afferma uno studio canadese che individua una correlazione tra consumo di carne e sensazione di non essere abbastanza “maschi” da parte degli uomini. I ricercatori dell’Università di Lethbridge hanno osservato in uomini che soffrono di “stress da mascolinità” una maggiore probabilità di cercare di “aumentare la loro mascolinità” mangiando carne rossa.

Non si sa perché esattamente la carne rossa sia percepita come maschile in alcune società: forse per il colore simile a quello dei muscoli, forse per una vaga idea del maschio cacciatore preistorico. Si tratta ovviamente di rozzi stereotipi di virilità e mascolinità, che si trovano espressi anche nel linguaggio del marketing e della pubblicità: stereotipi purtroppo persistenti anche scavalcando i generi; precedenti ricerche hanno scoperto che sia gli uomini che le donne ritengono che il consumo di carne rossa sia associato a qualità maschili come la virilità e la forza sessuale.

Rhiannon MacDonnell Mesler, dell’Università di Lethbridge, Alberta, Canada, afferma: “I nostri risultati suggeriscono che gli uomini preoccupati per la loro mascolinità possono cercare opportunità per aumentare la loro virilità attraverso il cibo che consumano”. Il nuovo studio cita le critiche a una pubblicità di Burger King del 2009 che raffigura un hamburger “lungo e succoso” che galleggia davanti alle labbra socchiuse di una donna, con lo slogan “Ti lascerà a bocca aperta”. Non sorprende quindi che il consumo di carne rossa sia significativamente più alto tra gli uomini rispetto alle donne, affermano gli autori dello studio, che hanno esplorato gli effetti dello “stress da mascolinità” sul consumo di carne rossa.