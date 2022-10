Carne vegetale, Flower Burger lancia un’edizione limitata in partnership con Planted

di Luca Venturino 5 Ottobre 2022

Planted, startup svizzera nota per la sua carne biostrutturata di origine vegetale, ha annunciato di aver stretto un accordo di partnership con Flower Burger, catena nota al pubblico per i suoi coloratissimi burger vegani e che a oggi può vantare 24 punti vendita distribuiti in tutta Europa. Una collaborazione che, di fatto, nasce nel segno di una nuova edizione limitata: l’Hercules Burger, panino rigorosamente plant based che vede come protagonisti gli ormai iconici straccetti planted.pulled e racconta i colori e i sapori mediterranei.

Hercules Burger sarà acquistabile nei tre mesi a venire nei venti store di Flower Burger sulla nostra Penisola e i quattro situati in quel di Marsiglia, Londra, Brighton e Amsterdam; e come già accennato mira a unire la cosiddetta tasty revolution portata avanti dalla carne vegetale di Planted alla eccentrica importa cromatica tipica di Flower Burger: ispirato alla mitologia greca, Hercules mostra un bun arancione per la paprika e la curcuma presenti nell’impasto, un patty di olive accompagnato dalla salsa Mykonos (cetrioli e yogurt di soia) e dagli onnipresenti pomodori freschi e insalata. Il vero protagonista, tuttavia, è il sopracitato planted.pulled, marinato in un mix di spezie unico: un’offerta limitata rivolta non solo a chi già apprezza una dieta vegana o vegetariana, ma anche agli onnivori più curiosi.