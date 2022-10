Carne vegetale, i giocatori dell’NBA e del Barcellona investono in una start-up: raccolti 20 milioni

di Luca Venturino 26 Ottobre 2022

Heura, una start-up spagnola specializzata nella produzione di carne vegetale, ha di recente annunciato un nuovo round di finanziamenti per un valore complessivo di 20 milioni di euro, che di fatto prevedono anche l’emissioni delle cosiddette convertible notes – bond che possono aprire alla partecipazione azionaria. Il round in questione, che si annuncia essere uno dei più grandi nel contesto del Vecchio Continente e nel settore delle proteine alternative, ha per di più visto la partecipazione della star dell’NBA Ricky Rubio e dei giocatori del Barcellona Sergio Busquets e Sergi Roberto.

Un successo che di fatto trova solide radici in una annata più che positiva: nel primo semestre dell’anno in corso Heura è riuscita a raddoppiare il suo fatturato, raggiungendo i 14,7 milioni di euro entro la metà del 2022; ed è entrata nella distribuzione di grandi catene come Carrefour in Italia, Ocado nel Regno Unito, Migros in Svizzera, E.Leclerc, Intermarché e Super U in Francia. I nuovi finanziamenti, in questo contesto, dovrebbero spingere Heura verso una posizione da leader europeo nel suo settore di riferimento entro il 2027, espandendosi anche in Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi e altri ancora. Questa espansione sarà inoltre affiancata, secondo quanto lasciato trapelare, dal lancio di nuove tecnologie e nuovi brevetti per la produzione di nuovi alimenti nel futuro prossimo.

“Avere il sostegno di investitori motivati dalla nostra stessa missione e con la voglia di intraprendere azioni coraggiose per accelerare la transizione verso le proteine vegetali, ci fornisce le risorse per continuare a guidare la crescita della categoria in tutta Europa” ha commentato Marc Coloma, ceo e co-fondatore di Heura Foods. “La nostra visione è chiara: questo nuovo finanziamento ci permetterà di maturare e diventare un’azienda food-tech capace di guidare la transizione proteica in Europa”. Rimane da vedere, tuttavia, l’andamento del mercato: ricordiamo, infatti, che l’inflazione ha tagliato le gambe alla domanda effettiva, spingendo diverse aziende – come la stessa Beyond Meat – a tagliare numerosi posti di lavoro.