Carne vegetale: l’85,6% degli italiani non la vuole secondo il Censis

di Manuela 15 Aprile 2022

I dati Censis parlano chiaro: l’85,6% degli italiani proprio non vuole sentir parlare di carne vegetale e carne creata in laboratorio.

Secondo quanto rivelato dal report Censis dal titolo “Per il buon uso del recovery found nel rilancio delle filiere della carne”, ecco che le campagne denigratorie nei confronti della carne vera non hanno influenzato le idee degli italiani. Infatti per l’82,5% degli intervistati la giusta quantità di carne bianca e rossa fa parte della dieta mediterranea. Inoltre il 64,9% non si fa condizionare da fake news o informazioni negative.

Massimiliano Valeri, dg Censis, ha spiegato che le continue semplificazioni e infondatezze su produzione e consumo di carne non scalfiscono le incertezze degli italiani, con particolare riferimento al 67,9% dei giovani e al 67,3% dei laureati.

Il 61,3% degli intervistati ha dichiarato di essere contrario all’idea di chiudere gli allevamenti per smettere di produrre carne per salvare la Terra dal surriscaldamento globale. Anzi: il 30,&% parla di una fake news, mentre per il 30,7% rappresenta una minaccia che può danneggiare un settore e un alimento importante.

Solamente il 25% pensa che sia vero il collegamento fra allevamenti, produzione di carne e surriscaldamento globale, mentre il 13,7% non si è ancora fatto un’opinione.

Il 96,5% degli italiani ha ammesso di mangiare carne: il 45,9% lo fa regolarmente, mentre il 50,6% ogni tanto. Sono soprattutto i giovani, con il loro 62,8%, a mangiare la carne con regolarità, seguiti dagli adulti fra i 35 e 64 anni con il 47,7% e gli anziani con il 30%.

Le alternative vegetali della carne, però, agli italiani proprio non piacciono: per il 79,9% la carne vegetale non può essere considerata carne. Anzi: vogliono proprio che la carne vegetale venga indicata come prodotto distinto da quella vera.

L’85,6 non vuole carne vegetale o prodotta in laboratorio, ma vuole mangiare solamente carne proveniente dall’agricoltura e dagli allevamenti tradizionali. Inoltre l’83,9% degli italiani non è neanche disposta a mangiare gli insetti come fonte proteica alternativa.

Infine, per il 93,4% degli intervistati è importante che in etichetta si riesca a distinguere chiaramente fra carne vera e carne creata in laboratorio, il 90,5% ritiene che siano positive le imprese che usano materiali riciclati e il 94,1% vuole che in etichetta siano indicati chiaramente la provenienza e il trattamento degli animali.