Carne vegetale, Planted chiude un round di finanziamento da 70 milioni e si prepara a lanciare una nuova linea

di Luca Venturino 2 Settembre 2022

Planted, startup svizzera nota per la sua carne biostrutturata di origine vegetale, ha di recente chiuso con successo un round di finanziamento da 70 milioni di euro e, stando alle più recenti dichiarazioni della stessa società, utilizzerà tali fondi per lanciare una nuova linea di prodotti a taglio intero, tra cui il petto di “pollo”. Una rapida evoluzione, quella di Planted, che di fatto riflette l’esplosiva tendenza a crescere dell’intero mercato plant based e che serve a testamento della forza dell’azienda nel suo settore di riferimento.

“Siamo orgogliosi di essere l’azienda di proteine alternative con la crescita più rapida in Europa” ha commentato a tal proposito il co-founder di Planted, Christoph Jenny. “Con il capitale aggiuntivo, accelereremo ulteriormente la nostra crescita internazionale, amplieremo la nostra gamma di prodotti con una linea di prodotti a taglio intero e costruiremo un ulteriore sito di produzione”. Linea di prodotti che, di fatto, poggia sul processo di biostrutturazione che si è affermato come vero cavallo di battaglia di Planted: si tratta di una tecnologia che permette di progettare e strutturare pezzi di carne più grandi con un alto livello di complessità di struttura, consistenza, succosità e tenerezza; e che soprattutto permette all’azienda di puntare verso una “carne migliore di quella proveniente dagli animali”, attraendo a sé anche i consumatori più scettici.

“Attualmente siamo nella fase finale del lancio di vari prodotti a taglio intero, come i nostri chicken tenders, patties e il petto di pollo” prosegue Jenny. “Il nostro obiettivo è quello di lanciare questi prodotti nel settore della ristorazione e, poco dopo, nella vendita retail. Per questo motivo, il lancio del petto di pollo è stato avviato in collaborazione con lo chef stellato Tim Raue e sarà disponibile per gli ospiti del suo ristorante a Berlino a partire dal 15 settembre 2022, seguito da ulteriori lanci nel settore della ristorazione”.