Carne vegetale, una startup crea l’effetto-sangue con un’alga

di Dissapore 9 Dicembre 2021

Una startup israeliana ha sviluppato un metodo per ottenere l’effetto “sangue” nella carne vegetale utilizzando una microalga. Yemoja è un’azienda già riconosciuta nel settore dei cosmetici, e ora sei sta lanciando nel grande business della carne plant-based, promettendo innovazione in un aspetto fondamentale, quello del colore necessario a far finta che l’hamburger sembri davvero tale, ma senza additivi e coloranti artificiali. Il composto sarà un mezzo denso di nutrienti che replica la sensazione succosa e il sapore ricco di ferro della carne convenzionale: pensato per i sostituti vegetali, potrebbe trovare applicazione anche nel campo della carne coltivata.

“Mentre lavoravamo su una nuova formulazione per applicazioni cosmetiche, abbiamo scoperto casualmente che questa specifica composizione produce una sostanza che ricorda il sangue nell’aspetto e nella consistenza”, ha raccontato a Greenqueen Amikam Bar-Gil, co-fondatore e CTO di Yemoja. Yemoja afferma che il preparato è un sostituto dell’eme pulito e al 100% a base vegetale. È stato ulteriormente sviluppato pensando alle carni coltivate e di origine vegetale. Attualmente, il succo di barbabietola o gli additivi coloranti sono ancora ampiamente preferiti. Tuttavia, possono richiedere zuccheri aggiunti per cambiare colore durante la cottura. L’eme microalgale brevettato appare rosso quando “crudo” e marrone quando riscaldato. La sperimentazione è in corso con un produttore di carne coltivata e una startup di plant based meat. Gli esperti prevedono che le microalghe svolgeranno un ruolo importante nello sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, richiedendo meno energia e acqua per crescere rispetto alle colture vegetali convenzionali.