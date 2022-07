Carne vegetale, un’azienda crea l’hamburger al gusto di essere umano

L'hamburger di carne vegetale al gusto di essere umano: perfetto per il cannibale preoccupato per le sorti del nostro pianeta.

di Luca Venturino 7 Luglio 2022

Siete cannibali preoccupati per le sorti del nostro pianeta? Non temete: Oumph!, un’azienda di carne a base vegetale con sede nel Regno Unito, ha messo a punto un hambuger al gusto di essere umano – perfetto per coloro che non sanno resistere agli appetiti più proibiti ma fanno continuamente a botte con la propria coscienza. La speranza del brand è che, intraprendendo questa strada decisamente insolita (ma – perché no – non meno gustosa), ancora più persone si convincano a provare il loro prodotto: il primo contatto con il pubblico avvenne lo scorso Halloween, a Stoccolma, quando la compagnia decise di allestire un food truck con il “cibo a base vegetale più spaventoso di sempre”.

Da allora la campagna pubblicitaria ha preso il volo: LOLA MullenLowe, l’agenzia di Madrid che ne ha curato la comunicazione, ha ricreato una vera e propria scena da film horror che mostra una cucina degli orrori (scusate il gioco di parole) in cui uno chef prepara carne a base umana, mentre una sinistra voce fuori campo sfida i più coraggiosi a provarla. La campagna in questione ha addirittura vinto un premio d’argento al Cannes Lions Festival, un festival internazionale per la comunità del marketing creativo.

Quali sono, però, gli ingredienti di questo hamburger proibito? Nulla di eccessivamente spaventoso, in realtà: soia, funghi, grassi vegetali, proteine del grano e “un misterioso mix di spezie” – d’altro canto, quei simpaticoni di Oumph! ci assicurano che “nessun essere umano è stato ferito nello sviluppo di questo prodotto”. Ci fidiamo?