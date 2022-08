Caro bollette, a rischio anche la filiera della carne: “Costi fuori controllo”

di Luca Venturino 26 Agosto 2022

I più recenti rincari ai prezzi di gas ed energia minacciano l’intera filiera agroalimentare: mentre Filiera Italia si rivolge alle autorità governative per richiedere l’introduzione di un calmiere, Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria) si unisce al coro sottolineando l’intero settore della carne rischi di fermarsi a causa dei costi di produzione schizzati alla stelle. “La situazione è davvero drammatica” ha commentato a tal proposito Ruggero Lenti, Presidente di Assica, nel sottolineare come le bollette di luglio abbiano presentato importi fino a sei volte superiori rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. “Si tratta di milioni di euro di differenza sui bilanci annuali delle imprese e un concreto rischio di chiusure in forte perdita”.

Importante notare, per di più, che il caro bollette in questione va ad aggiungersi a costi di produzione già fatti lievitare dagli aumenti alle materie prime, risultando in una valanga che con ogni probabilità andrà a tradursi in un aumento dei prezzi dei prodotti finali. ” Siamo consapevoli che aumenti dei prezzi dei prodotti finiti possano deprimere i consumi” spiega Lenti “ma è improcrastinabile una più equa redistribuzione del valore dei prodotti all’interno della filiera, che termina con la distribuzione”.

Ancora una volta, l’appello è rivolto al Governo: oltre ai sopracitati costi di produzione preoccupa soprattutto la disponibilità stessa del gas necessario per alimentare gli impianti. “Non è tempo di fare proclami da campagna elettorale, ma è giunto il momento di agire tempestivamente” ha commentato a tal proposito Lenti. Assica, in questo contesto, è pronta a fornire tutti i dati utili a supportare proposte di iniziativa finalizzate a trovare soluzioni pratiche e concrete a beneficio delle aziende, attraverso una disamina quanto più precisa dell’impatto che i costi dell’energia hanno sulle produzioni.