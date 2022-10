Caro bollette: per risparmiare gas, il 19% degli italiani rinuncia ai fornelli

di Manuela 11 Ottobre 2022

Se a causa del caro bollette e dell’inflazione cambia il carrello della spesa degli italiani, ecco che si è costretti a modificare anche le abitudini in cucina: il 19% degli italiani, per risparmiare gas, ha deciso di rinunciare ai fornelli, mentre il 53% sta cercando di attuare degli accorgimenti per risparmiare un po’ sulla bolletta del gas.

Un italiano su cinque, il 19% circa dunque, per cercare di risparmiare sul gas ha deciso di cucinare meno, scegliendo piatti che non necessitano di cottura. A dirlo è un sondaggio realizzato da Coldiretti che sottolinea come il 53% degli italiani stia cercando di adottare degli accorgimenti che gli permettano di continuare a mettere in tavola cibi cotti, ma cercando di ridurre un po’ l’uso dei fornelli. Il 27% degli italiani, invece, ha dichiarato di non aver modificato le proprie abitudini di consumo in cucina.

I cuochi contadini di Campagna Amica hanno stilato, poi, un vademecum per fornire qualche suggerimento su come risparmiare in cucina:

prediligere pentole come quelle a pressione o per cotture plurime che permettono di risparmiare energia

usare il coperchio quando possibile

usare il fornello adatto alle dimensioni della pentola

controllare che la fiamma del fornello sia blu

Coldiretti, poi, fornisce altri suggerimenti:

là dove possibile, ridurre la cottura dei cibi: in questo modo si avranno piatti più croccanti, al dente o leggermente al sangue, con anche un più alto contenuto di nutrienti. Inoltre masticare di più aiuta la digestione

per gli alimenti come pollo e uova che vanno serviti ben cotti per un fattore di sicurezza alimentare, ecco che sarebbe meglio optare per cotture veloci

se si usa il forno, si possono organizzare più infornate, cuocendo magari contemporaneamente più pietanze (non so perché, ma prevedo nel futuro immediato tonnellate di cibi bruciati al forno) o infornando piatti uno di seguito all’altro per sfruttare la temperatura già raggiunta dal forno

scongelare i cibi togliendoli qualche ora prima dal congelatore al posto di usare il forno a microonde

usare fruste e cucchiai manuali al posto del frullino elettrico

Praticamente i consigli riguardano tornare indietro ai tempi dei nonni. A quando quello di comprare una zangola per farsi il burro da soli?