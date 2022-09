Caro bollette: una stalla su dieci è a rischio chiusura, secondo Coldiretti

di Luca Venturino 16 Settembre 2022

In Italia una stalla su dieci rischia il cosiddetto crack. Si tratta a tutti gli effetti di una cortesia dell’esplosione dei costi di produzione, culminata di recente con quello che ormai abbiamo imparato a conoscere e temere con il nome di caro bollette. Si tratta di quanto emerso dal più recente rapporto redatto dalla Coldiretti, che sottolinea come una potenziale cessazione in massa delle attività di allevamento potrebbe comportare importanti rischi per l’economia, per l’occupazione ma anche per la biodiversità e il patrimonio enogastronomico nazionale.

Occorre infatti considerare che, quando una stalla chiude i battenti, “dietro le quinte” si va a perdere un intero sistema fatto di biodiversità e il patrimonio enogastronomico nazionale, favorendo allo stesso tempo il processo di spopolamento (e conseguente degrado) dei territori. L’appello di Coldiretti, in questo senso, è soprattutto rivolto alle autorità governative affinché si intervenga il prima possibile a contenere il caro energia e i costi di produzione in modo da tamponare il copioso sanguinamento dell’intera filiera agroalimentare.

“Da difendere c’è un sistema composto da 24mila stalle da latte italiane e un patrimonio di formaggi unico al mondo” sottolinea a tal proposito la Coldiretti. “Occorre lavorare da subito per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni”.