Carrefour licenzia 769 lavoratori e chiude 106 negozi

di Marco Locatelli 18 Novembre 2021

Carrefour Italia lascerà a casa 769 lavoratori e si appresta a chiudere 106 negozi. Il colosso francese della grande distribuzione organizzata ha formalizzato la procedura di licenziamento collettivo prevista dal Piano Aziendale 2022, come già annunciato nelle scorse settimane.

I lavoratori coinvolti provengono da tutta Italia, precisamente da nove regioni: Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna.

Snocciolando i numeri, si tratta di 261 gli esuberi in 27 Ipermercati, 313 in 67 market, 168 in 10 cash&carry e 168 posti di lavoro presso le sedi amministrative di Milano, Nichelino, Roma, Airola, Gruliasco, Napoli, Rivalta e Moncalieri. Nel Piano anche la dismissione di 106 negozi della rete vendita diretta, di cui 82 Express e 24 Market, con il trasferimento a terzi della rete in franchising.

In una nota, i sindacati fanno sapere che “i motivi alla base della situazione di eccedenza sono da individuarsi nella grave situazione economico gestionale. Il complessivo calo del fatturato e dei clienti da un lato, e l’incidenza del costo del lavoro dall’altro, hanno determinato una situazione di grave squilibrio che ormai non è più sostenibile e costringe la società ad un intervento strutturale volto a riequilibrare il rapporto tra personale e fatturato”.