Carrefour, negli Emirati Arabi il primo supermercato automatizzato

Aperto il 6 settembre nel Mall of the Emirates di Dubai, nel supermercato automatizzato di Carrefour non ci saranno dipendenti alle casse e i pagamenti avverranno in maniera del tutto automatica.

di Marco Locatelli 16 Settembre 2021

Un po’ sulla falsariga di Amazon, negli Emirati Arabi Uniti apre il primo supermercato della catena francese Carrefour completamente automatizzato.

Nel punto vendita, aperto il 6 settembre nel Mall of the Emirates di Dubai, non ci saranno dipendenti alle casse e i pagamenti avverranno in maniera del tutto automatica.

Niente code alla cassa dunque al nuovo Carrefour di Dubai, dove i clienti potranno fare shopping senza poi dover preoccuparsi di sostare in fila per poter pagare i prodotti acquistati. Prima di entrare al supermercato, tuttavia, i clienti dovranno scaricare l’app di Carrefour sul loro smartphone e collegarla al proprio conto bancario. Senza applicazione non sarà possibile accedere al supermercato.

Ovviamente, non essendoci dipendenti “umani”, Carrefour ha sviluppato un sistema di monitoraggio che verifica quali dei 1300 prodotti vengono messi nel carrello dai clienti. A questo si aggiungono un centinaio di videocamere di videosorveglianza e sensori per gli scaffali.

Una volta terminata la spesa, il sistema di monitoraggio calcola il totale del cliente e lo addebita direttamente sul suo conto, associato all’app. La ricevuta fiscale verrà quindi inviata sullo smartphone.