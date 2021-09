di Manuela 23 Settembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito di Carrefour: è stato ritirato dal commercio un lotto della Vongola o lupino Finittica a causa di un rischio microbiologico. Sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 22 settembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Vongola o lupino (Chanelea gallina), mentre il marchio del prodotto è Finittica. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 513 CDM CE, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Finittca s.r.l.u., con sede dello stabilimento in Strada Provinciale 21 a Goro (FE).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 17F7, la data di scadenza o termine minimo di conservazione non è indicato sull’avviso di richiamo, mentre l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione in rete da 3 kg, suddivisibile in 0,5 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza nel lotto sopra indicato di livelli di Escherichia coli non conformi ai limiti imposti dalla normativa.

Per tale motivo nelle avvertenze i clienti che avessero acquistato tale lotto sono invitati a non consumarlo e a riportare la confezione presso il punto vendita di acquisto.