Caserta, blitz in un macello abusivo: sequestrati 300 kg di carne

di Luca Venturino 31 Ottobre 2022

Evidentemente le voci circolavano già da qualche tempo, perché di fatto i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno, congiuntamente al personale dei Servizi Veterinari dell’ASL di Caserta, hanno agito a colpo sicuro: nel loro mirino c’era un’azienda agricola di Grazzanise, che affiancava agli affari regolari un presunto macello abusivo; e come accennato le ispezioni effettuate dagli agenti delle forze dell’ordine hanno facilmente potuto verificare la mancanza del Codice Aziendale ASL che di fatto dovrebbe legittimare la detenzione di animali da reddito.

Al loro arrivo gli agenti hanno trovato tre soggetti impegnati nella lavorazione di alcuni tagli di carne bovina su di un bancone arredato con numerose attrezzature, tutte tradizionalmente impiegato nelle operazioni di sezionamento. A pochi passi di distanza gli agenti hanno poi potuto confermare la presenza di una cella frigo in funzione, all’interno della quale erano tenuti ulteriori quarti di carne macellata – indizi piuttosto grossolani che di fatto sottolineavano come la struttura fosse organizzata a tutti gli effetti come un regolare macello. Peccato che, come accennato, di regolare c’era ben poco.

L’attività è stata classificata come completamente abusiva, con i presenti che hanno fallito a produrre un qualsiasi tipo di documentazione che permettesse anche solo di risalire alla provenienza della carne. All’interno dei locali sono per di più stati trovati un certo numero di animali ancora vivi – 13 suini e 5 bovini – del tutto privi di marchio identificativo e detenuti in maniera abusiva in recinti di lamiera e ferro. I militari hanno dunque ritenuto opportuno sottoporre a sequestro giudiziario il locale della celle frigorifera, dell’attrezzatura utilizzata, degli animali e della carne macellata e non, per un totale di circa 310 chilogrammi.