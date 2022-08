Caserta, incendio in un’azienda di macellazione carni: in fiamme 2 mila metri quadrati

di Luca Venturino 2 Agosto 2022

Un’azienda che si occupa della macellazione e della conservazione di carni in quel di Pontelatone, piccolo comune in provincia di Caserta, è stata avvolta dal divampare di un incendio di vaste proporzioni: stando a quanto trapelato finora, le fiamme avrebbero preso a bruciare intorno alle ore 6 del mattino. Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta insieme a tre autobotti e un’autoscala: il rogo si è esteso velocemente fino ad avvolgere anche l’area adibita alla conservazione dei prodotti alimentari, dove di fatto si trovano le celle frigorifere, interessando un’area complessiva di circa 2 mila metri quadrati.

Un pennacchio di denso fumo nero si è innalzato nel cielo di Pontelatone, rendendo l’aria irrespirabile mentre le fiamme continuavano a imperversare minacciando di espandersi sempre di più. Secondo gli ultimi aggiornamenti le indagini per risalire alle cause del rogo non hanno ancora trovato indizi chiari o degni di noti, anche se di fatto va sottolineato che non è la prima volta che un’attività commerciale in questo particolare comune viene colpita da un incendio di queste dimensioni: qualche mese fa, nel novembre del 2021, un’azienda agricola venne infatti bruciata da un rogo divampato improvvisamente. In quel caso, secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, le fiamme ebbero origine da alcune balle di fieno stipate in un capannone.