Caserta, lite al bar finisce a coltellate: un arresto

Una lite scoppiata per motivi futili in un bar in provincia di Caserta è degenerata con una coltellata ai danni di un 29enne.

di Luca Venturino 14 Dicembre 2021

Si è sfiorata la tragedia in un bar di San Tammaro, piccolo comune in provincia di Caserta, dove un giovane di 29 anni ha rimediato una coltellata all’addome in seguito a una lite scoppiata per motivi futili.

A rigor del vero il ragazzo è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Il responsabile è un 33enne, individuato nel giro di qualche ora dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere: l’uomo, chiaramente arrestato, è stato associato al carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.