Casinò di Sanremo: a gestire bar e ristoranti sarà Frigo, bar-ortofrutta di Torino

di Manuela 13 Aprile 2022

Sarà Frigo, il bar-ortofrutta di Torino, a gestire i bar e ristoranti del Casinò di Sanremo. L’azienda con sede in piazza Gran Madre a Torino ha deciso di ampliare i suoi orizzonti. E lo ha fatto scegliendo Sanremo.

Forse non tutti sanno che il Casinò di Sanremo al suo interno ospita anche tre ristoranti:

Biribissi: si trova al piano intermedio. Non riaprirà immediatamente in quanto dovrà sottoporsi a lavori di ristrutturazione. Si ipotizza che possa riaprire a ottobre 2022

Roof Garden: è quello presente sulla terrazza

Bar & Bistrot: lo trovate nella Sala Comune. Probabilmente qui la presenza di Frigo si farà sentire in maniera particolare in quanto ha parecchia esperienza per quanto riguarda i settori della caffetteria e della pasticceria

Ma come si inserisce in tutto ciò Ortofrutta? Se ricordate, tutto era iniziato quando Dario Battaglio aveva deciso di creare un ortofrutta con annessa cucina in piazza Gran Madre a Torino. Da lì, poi, l’attività era cresciuta ed ecco che si era ritrovato a gestire due locali nel centro commerciale Mondo Juve, più precisamente un’ortofrutta e un bistrot.

Successivamente, poi, era arrivata l’apertura di un cocktail e coffee lounge in corso Casale (nei locali dove prima si trovava Bolpetta).

E adesso arriva la notizia che sarà Ortofrutta di Torino a gestire tutti e tre i ristoranti del Casinò di Sanremo. La cucina sarà tenuta sotto controllo da Rosa Carella, madre di Dario Battaglio (è sempre lei che si occupa anche nel menu dei locali di Torino), mentre i bar saranno gestiti da Alessandro Cocciolo.

[Crediti Foto | Allarme pianeta terra, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons]