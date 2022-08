Castelleone: accoltellato fuori dal bar, muore in ospedale. Arrestato l’aggressore

di Manuela 11 Agosto 2022

A Castelleone, in provincia di Cremona, si è consumato un brutto fatto di cronaca nera: un uomo è stato accoltellato fuori da un bar, dopo una lite. Portato di corsa in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare: è morto nel nosocomio. Arrestato, invece, il suo aggressore.

Tutto è accaduto ieri sera, intorno alle 21.30 fuori da un bar di Castelleone. Qui Giovanni Senatore, un 40enne residente nel paese, è stato coinvolto in una lite con Mauro Mutigli, 33 anni, residente in provincia di Cremona. Secondo quanto riferito, i due erano seduti ai tavolini di un bar vicino a piazza del Comune.

Per motivi ancora non ben chiariti, fra i due è scoppiata improvvisamente una lite. Il diverbio è degenerato rapidamente: dalle invettive si è passati ai calci e pugni. Successivamente i due si sono presi a sediate e infine Mutigli ha tirato fuori un coltello con il quale ha colpito più e più volte Senatore, fino a lasciarlo a terra in un lago di sangue. Infine l’aggressore è fuggito urlando per le vie della cittadina, in cui ricordiamo era in corso la festa del paese, “Vi uccido tutti”.

Alcuni testimoni hanno cercato di separare i due, ma non sono riusciti nell’impresa. Il 40enne è morto a seguito delle lesioni inferte, mentre i Carabinieri sono riusciti a identificare e rintracciare l’aggressore. Dopo averlo raggiunto a casa sua, lo hanno arrestato.

