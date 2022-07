Castelli Beer Festival 2022 torna a Genzano di Roma dal 7 al 17 luglio

Castelli Beer Festival torna per la sua quinta edizione dopo lo stop legato alla pandemia: l'appuntamento è per il 7 luglio a Genzano di Roma.

di Luca Venturino 5 Luglio 2022

Castelli Beer Festival 2022 ritorna dal letargo biennale imposto dall’imperversare della pandemia dando appuntamento dal 7 al 17 luglio in quel di Genzano di Roma: saranno presenti oltre cento referenze di birre da più di trenta birrifici italiani e internazionali, con cinquanta stili che spazieranno dalle più tradizionali Pils e Lager fino alle Bitter, Pale Ale e Stout di influenza anglosassone passando per i grandi classici del Belgio e le tendenze più moderne, come Asian Neipa. Nello specifico, la selezione dei birrifici comprende le etichette di 22 realtà dello Stivale provenienti da dieci diverse regioni, in modo da offrire uno spaccato fedele della proposta nazionale.

In questo contesto il centro Italia sarà rappresentato dalle abruzzesi Bibibir, Humus e Opperbacco; Brasseria della Fonte dalla Toscana con Amerino ed Eremo dall’Umbria; Mukkeller e Birrificio dei Castelli dalle Marche; mentre il Lazio – che di fatto gioca in casa – sarà presente East Side, Vento Forte, Ritual Lab, Radiocraft, Eternal City Brewing, Hilltop e Rebel’s. Spostandoci verso le Regioni settentrionali troviamo Elvo dal Piemonte, Foglie d’Erba dal Friuli VG, Crak e Birrone dal Veneto e la Lombardia con Alder e Vetra; mentre per l’assolato sud presenzierà Birrificio di Cagliari. Volgendo lo sguardo verso il panorama del Vecchio Continente troviamo poi le proposte di De Ranke, Dupont e Rulles per il Belgio; Knoblach, Mahr’s Bräu e Ayinger per la Germania; Gun Brewery, Arbor e Theakston per l’Inghilterra e infine – ultime ma non importanza – le scozzesi di Anarchy. Tra le novità di quest’anno, che di fatto segna la quinta edizione della kermesse, si segnala anche la presenza di quattro megaschermi distribuiti nello spazio dell’evento per permettere al pubblico di scegliere le proprie birre con criterio; mentre un pratico menu slider racconterà tutte le informazioni necessarie a conoscere al meglio i prodotti – dalla gradazione alla provenienza fino ai riferimenti del produttore.

Non può mancare, ovviamente, qualcosa da mettere sotto i denti: si potrà scegliere tra i più classici panini e hamburger o, in alternativa, a carni grigliate, arrosticini abruzzesi, fritture varie e anche pulled pork, sushi, pokè e verdure grigliate. Completano l’offerta gelati artigianali, bibite analcoliche, cocktail e distillati (da abbinare alla degustazione di sigari) e perfino una sezione dedicata al mondo del vino. I settemila metri quadrati complessivi saranno declinati in tre principali macro aree – musica, anfiteatro e giardino dell’arte – con concerti, DJ set e appuntamenti con l’universo del cinema o della letteratura. I cancelli apriranno tutti i giorni dalle 18 all’una (con l’eccezione del sabato e della domenica – dalle 11 all’1), e l’ingresso sarà libero. Alla salute!