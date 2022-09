Catania, controlli nei locali del centro storico: sequestrati 400 kg di alimenti

di Luca Venturino 9 Settembre 2022

Nel corso delle ultime settimane i Carabinieri del Nas della città di Catania sono stati impegnati in una serie di controlli nei locali che popolano il centro storico cittadino e il lungomare di Ognina: le ispezioni degli agenti delle forze dell’ordine, ovviamente, erano orientate a verificare il pieno rispetto delle norme igieniche e sanitarie al fine di assicurare la sicurezza dei turisti e degli stessi cittadini. Delle numerose attività commerciali controllate, si segnala in particolare la sospensione dell’attività per due di esse; mentre gli esercizi sanzionati per negligenze di varia natura sono particolarmente più numerosi – tanto che, complessivamente, il bilancio di alimenti sequestrati dai Nas ammonta a ben 400 chilogrammi.

Di questi, dai rapporti redatti dagli agenti dell’Arma spiccano soprattutto gli oltre 60 chilogrammi di prodotti ittici trovati in un pessimo stato di conservazione e per i quali, tra le altre cose, non erano presenti le documentazioni obbligatorie circa la tracciabilità e la provenienza. Presso una trattoria del lungomare cittadino, inoltre, i Carabinieri del Nas – intervenuto insieme al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp – hanno rinvenuto oltre 2 quintali di alimenti di varia natura, da pesce a carne, stoccati in maniera promiscua in una singola cella frigo dalle condizioni igienico-sanitarie molto precarie. Complessivamente, gli agenti hanno sollevato sanzioni amministrative per più di 8 mila euro con conseguente segnalazioni alle autorità amministrative locali di cinque esercizi, due dei quali – come già accennato – rimasti sospesi.