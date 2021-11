Catania: salumeria vende prodotti scontati rubati al supermercato, denunciato

di Manuela 9 Novembre 2021

Andiamo a Catania perché qui una salumeria vendeva prodotti scontati rubati al supermercato. Una volta scoperto, il proprietario è stato denunciato.

Sono stati gli agenti del commissariato di Polizia di Librino ad occuparsi del caso. Il proprietario di un supermercato aveva denunciato il furto delle sue merci. Tramite le immagini della videocamera di sicurezza, gli agenti hanno scoperto il ladro.

Indagando, hanno capito che il ladro era un parente del proprietario di una salumeria che aveva l’abitudine di proporre ai suoi clienti alcuni prodotti in “offerta speciale”, fra cui anche confezioni di caffè. Solo che i suddetti prodotti scontati erano la refurtiva sottratta al supermercato.

Così, alla fine delle indagini, gli agenti hanno potuto recuperare la refurtiva, restituendola al proprietario legittimo. Ovviamente è poi scattata la denuncia per il titolare della salumeria: attualmente è indagato in stato di libertà per ricettazione e per violazione in materia di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro.

Le indagini, poi, non hanno risparmiato neanche i dipendenti dell’uomo. Uno dei lavoratori è stato denunciato con l’accusa di ricettazione e truffa aggravata ai danni dello Stato: percepiva il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto. L’autore materiale del furto, invece, è stato denunciato per furto aggravato.

Un altro dipendente, invece, è stato beccato senza mascherina: per tale motivo il negozio è stato chiuso per 5 giorni per non aver rispettato le norme anti Covid-19.

