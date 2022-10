Catania, sequestrati 260 kg di pesce: verranno donati in beneficienza

di Luca Venturino 27 Ottobre 2022

Fine settimana impegnativo per gli agenti della Guardia Costiera di Riposto, comune inscritto nella città metropolitana di Catania, che hanno eseguito una serie di controlli sulla filiera della pesca locale. Più precisamente, le ispezioni del personale in divisa hanno interessato principalmente supermercati, minimarket e altri esercizi commerciali di rivendita al dettaglio; rinvenendo, in almeno una manciata di casi, svariate decine di chilogrammi di pesce e altri prodotti ittici – sia freschi che congelati – del tutto privi della documentazione che ne dovrebbe attestare la provenienza e la tracciabilità, naturalmente obbligatorie per legge.

Tali documenti dovrebbero infatti seguire il prodotto in ogni fase della “catena produttiva” e agroalimentare, dal momento della cattura fino alla vendita al dettaglio: gli agenti delle forze dell’ordine hanno elevato, nei confronti dei titolari delle attività commerciali coinvolte, tre sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4500 euro. Il prodotto ittico privo della sopracitata documentazione, invece, è stato posto a sequestro amministrativo con un totale di circa 260 chilogrammi.

Dopo aver posto i sigilli il personale della Guardia Costiera ha permesso che le autorità sanitarie locali esaminassero il carico di pesce, affinché potessero decretarne l’idoneità al consumo umano. Buona parte del pescato è stato infatti donato a enti caritatevoli e organizzazioni di beneficienza del territorio, mentre il quantitativo non giudicato adatto è stato distrutto.