Cattolica, muore sepolto dai bancali di un supermercato durante un tentato furto

di Luca Venturino 20 Aprile 2022

Nel pomeriggio di ieri, martedì 19 aprile, i dipendenti del supermercato Conad di via Ravel, a Cattolica, hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo rimasto sepolto dal crollo di alcuni bancali carichi di confezioni d’acqua. Comprensibilmente scossi, i dipendenti hanno immediatamente dato l’allarme e contattato gli agenti dell’Arma dei Carabinieri della caserma locale, che a loro volta hanno provveduto ai rilievi di rito e ad avvisare il magistrato.

Stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine pare che l’uomo, la cui identità è tuttora tenuta segreta dagli inquirenti, abbia tentato di arrampicarsi sui bancali lasciati all’esterno del supermercato nella notte tra lunedì e martedì per cercare di rubare qualche confezione d’acqua. Purtroppo, però, gli stessi bancali avrebbero finito per rovesciarsi travolgendolo e schiacciandolo a morte. Il corpo, come vi abbiamo accennato in apertura, è stato sepolto fino al pomeriggio di martedì, quando i dipendenti del punto vendita in questione si sono accorti della sua presenza.