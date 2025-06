C’è un posto dove i Labubu te li portano i rider di Deliveroo

La moda dei Labubu è incomprensibile ai più. Lo sono spesso le mode, in effetti, ma ce n’è qualcuna più difficile da spiegare di altre: come si può raccontare a una persona fuori dall’universo dei social network che esiste un trend per cui si strapagano pupazzetti neanche troppo belli, o si fanno quattro ore di coda per accaparrarsene uno? Che poi, è chiaro che per chi attacca i Labubu alle costosissime borse firmate esiste uno specifico girone dell’inferno, dove dei Labubu assassini ti fagocitano e ti rigurgitano in un bauletto di Vuitton all’infinito. Eppure, contro le mode (che sono passeggere, per fortuna) non ci si può fare nulla, se non resistere. Nel frattempo, i Labubu impazzato, tanto che esiste un posto dove li portano direttamente a casa i rider di Deliveroo, così almeno ci si risparmiano le quattro ore di coda.

Cosa sono i Labubu

Nati nel 2015 dalla (diabolica, a questo punto) mente dell’artista di Hong Knog Kasing Lung, i Labubu sono dei mostriciattoli un po’ peluche un po’ folletti, con un sorriso fatto di dentini aguzzi e un pelo che ricorda quello di un coniglietto. La gente, complice il sempre onnipresente Tik Tok (ma anche la Chiara Ferragni nazionale, che ha mostrato i suoi Labubu ed è stata protagonista dell’ennesimo dissing con l’ex marito Fedez, che a quanto pare ha regalato dei pupazzetti tarocchi ai bambini), è all’improvviso impazzita per questi pupazzetti, che vengono venduti sotto forma di charme (leggi: portachiavi) e vengono spesso abbinati a borse di super lusso, esattamente come ha fatto a suo tempo Ferragni.

Venduti dalla compagnia cinese di giocattoli Pop Mart i Labubu sono disponibili in ennemila versioni diverse, e quindi sono perfetti per il collezionismo (che in questi mesi sta facendo aumentare a dismisura il fatturato dell’azienda).

I Labubu a domicilio (con Deliveroo)

La non comprensibilissima Labubu mania è scoppiata non solo in Italia, ma più o meno in tutto il mondo. Tanto che c’è chi si è attrezzato per agevolare i clienti premium con consegne a domicilio, visto che le code per accaparrarsi l’ultimo pupazzetto della collezione sono già entrate nelle cronache.

Così, nella danarosissima Abu Dhabi, i Labubu li porta direttamente a casa Deliveroo, come se fossero una pizza da mangiare davanti al divano.

Niente più estenuanti code nei centri commerciali (ché ad Abu Dabhi fa pure caldissimo in estate, quindi meglio non uscire di casa): se vuoi un Labubu per la tua Birkin, ora puoi chiamare direttamente un rider e fartela consegnare direttamente al piano.