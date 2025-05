C’è un’app per trovare locali con una buona esposizione solare

Altro che calici, macaron e altri simboli vari: la nuova app per iOS classifica bar e ristoranti con soli e lune (e la valutazione può variare in un nanosecondo).

Stiamo spremendo le potenzialità della tecnologia fino all’ultima goccia… e all’ultimo raggio di sole. La nuova trovata del momento è l’app che ti indica quali locali (all’aperto, si intende) sono esposti al sole e quali no nel momento in cui consulti la mappa interattiva. Ne avevamo bisogno? Forse no (come non era indispensabile l’app anti-dazi), ma questa è l’ennesima prova di quanto il tech sia sempre più amalgamato con la cucina e la ristorazione.

A caccia del tavolino perfetto

Sabato, tardo pomeriggio. Siete fuori con gli amici, avete voglia di aperitivo, ma non sapete dove andare. Cancellate la frase precedente: questo scenario diventa sempre più inverosimile, soprattutto per chi è sempre aggiornato sulle ultime app a disposizione.

Ha iniziato Heineken con la “dating app” che suggerisce il locale perfetto per noi, aiutandoci a scoprire nuovi posti e a smetterla di frequentare sempre lo stesso bar.

Ora si aggiunge anche l’applicazione Sunseekr che, come dice il nome stesso, va a caccia del sole, segnalando su una mappa interattiva i locali vicini a noi che sono, al momento in cui la consultiamo, soleggiati o ombreggiati.

A indicare le condizioni di luminosità del pub o del ristorante in questione ci pensano due emoji: un sole o una luna, posti in corrispondenza del locale specifico. L’idea è di Mo Dawod, architetto e mente creativa che ha dato vita all’applicazione al momento disponibile solo per iOS (ma, come anticipano nei post su Instagram, a breve scaricabile anche per Android).

Il focus iniziale sembra essere stato Londra, ma abbiamo dato un’occhiata allo strumento e indica senza difficoltà anche i locali nello Stivale. Adesso che lo sapete, vi immagineremo con il telefono in mano, correndo da un bar all’altro a caccia del perfetto tavolino al sole… finché dura.